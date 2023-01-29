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Тренер «Ак Барса» — о матче с «Трактором»: соперник прижат к стене и будет играть от ножа

Тренер «Ак Барса» — о матче с «Трактором»: соперник прижат к стене и будет играть от ножа
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Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от матча регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором». Матч пройдёт сегодня, 29 января, и начнётся в 17.00 мск.

«Какие выводы можно сделать по итогам выездной серии? Это был тяжёлый выезд, играли с непростыми соперниками. Хорошо, что набрали очки. Сейчас смотрим на те аспекты, которые нам помогут в плей-офф: в каждой игре должны показывать рисунок. У «Трактора» не самое простое турнирное положение, сегодня будет борьба. Будем настраивать ребят на правильный рисунок игры и хороший первый период.

Чем опасен «Трактор»? Когда соперник прижат к стене, то он будет играть от ножа. Сделаем акцент на том, чтобы ребята с первых минут гнули свою линию», — цитирует Бабенко пресс-служба казанского клуба.

«Ак Барс» занимает второе место в таблице Восточной конференции КХЛ, отставая от лидирующей «Сибири» на два очка. Челябинский клуб занимает последнее место в той же конференции, отставая на два балла от места в плей-офф.

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