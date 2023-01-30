Журналист The Athletic рассказал, что «Сент-Луис» может запросить за обмен Тарасенко

Журналист The Athletic Джереми Рутерфорд рассказал, что «Сент-Луис Блюз» может запросить за обмен российского нападающего Владимира Тарасенко.

«Если «блюзмены» не собираются переподписывать Райана О’Райлли и/или Владимира Тарасенко, им нужно обменять их к дедлайну. В идеале оба игрока могут стоить выбора в первом раунде. Рынок может не выдержать такого за пару 31-летних хоккеистов, которые будут восстанавливаться после травм, но это должна быть запрашиваемая цена за игроков, которые станут неограниченно свободными агентами. Драфт-пики могут не улучшить состав «Сент-Луиса» в ближайшем будущем, но активы будут необходимы, если команда решит заняться переоснащением или перестройкой», — приводит слова Рутерфорда The Athletic.