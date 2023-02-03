Коннор Макдэвид поделился мыслями о вызове на очередной Матч всех звёзд НХЛ

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мыслями о вызове на Матч звёзд НХЛ. Кроме того, форвард высказался о месте проведения мероприятия — в Санрайзе (Флорида), на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене». Именно здесь восемь лет назад Макдэвида задрафтовали.

«Мои коллеги меня уважают? Слышать это очень важно для меня. Это лучшие из лучших в хоккее. Ещё один Матч всех звёзд, в котором участвуют все, всегда особенный, но услышать такое от парней — это очень много значит для меня.



Меня задрафтовали в этих местах? Думаю, восемь лет спустя круг замкнулся. Я до сих пор помню свой день драфта», — приводит слова Макдэвида официальный сайт «нефтяников».

Напомним, канадец был задрафтован «Эдмонтоном» в 2015 году под общим первым номером.