Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Барыс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коннор Макдэвид поделился мыслями о вызове на очередной Матч всех звёзд НХЛ

Коннор Макдэвид поделился мыслями о вызове на очередной Матч всех звёзд НХЛ
Комментарии

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мыслями о вызове на Матч звёзд НХЛ. Кроме того, форвард высказался о месте проведения мероприятия — в Санрайзе (Флорида), на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене». Именно здесь восемь лет назад Макдэвида задрафтовали.

«Мои коллеги меня уважают? Слышать это очень важно для меня. Это лучшие из лучших в хоккее. Ещё один Матч всех звёзд, в котором участвуют все, всегда особенный, но услышать такое от парней — это очень много значит для меня.

Меня задрафтовали в этих местах? Думаю, восемь лет спустя круг замкнулся. Я до сих пор помню свой день драфта», — приводит слова Макдэвида официальный сайт «нефтяников».

Напомним, канадец был задрафтован «Эдмонтоном» в 2015 году под общим первым номером.

Новость по теме
«Макдэвида задрафтовал мой пёс». Генменеджер клуба ОХЛ рассказал, как выбрал Коннора
«Ему всё равно, суперзвезда ли он в НХЛ». За что Макдэвида полюбили товарищи и соперники «Ему всё равно, суперзвезда ли он в НХЛ». За что Макдэвида полюбили товарищи и соперники
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023