Коннор Макдэвид поделился мыслями о вызове на очередной Матч всех звёзд НХЛ
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Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мыслями о вызове на Матч звёзд НХЛ. Кроме того, форвард высказался о месте проведения мероприятия — в Санрайзе (Флорида), на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене». Именно здесь восемь лет назад Макдэвида задрафтовали.
«Мои коллеги меня уважают? Слышать это очень важно для меня. Это лучшие из лучших в хоккее. Ещё один Матч всех звёзд, в котором участвуют все, всегда особенный, но услышать такое от парней — это очень много значит для меня.
Меня задрафтовали в этих местах? Думаю, восемь лет спустя круг замкнулся. Я до сих пор помню свой день драфта», — приводит слова Макдэвида официальный сайт «нефтяников».
Напомним, канадец был задрафтован «Эдмонтоном» в 2015 году под общим первым номером.
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