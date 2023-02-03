«Всё ещё не думаю, что это возможно». Овечкин сомневается, что может побить рекорд Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свою погоню за рекордом Уэйна Гретцки.

«Я до сих пор не думаю, что это возможно. Как уже говорил, я просто иду от встречи к встрече, день ото дня», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.

Отметим, что сейчас 37-летний российский нападающий занимает второе место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству голов. В марте 2022 года Овечкин обошёл Яромира Ягра, став лучшим европейским снайпером в истории НХЛ. В декабре 2022 года россиянин обогнал легендарного канадца Горди Хоу и вышел на единоличное второе место по количеству шайб. Сейчас на счету Овечкина 812 голов, он отстаёт от Уэйна Гретцки на 82 шайбы (894).