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«Всё ещё не думаю, что это возможно». Овечкин сомневается, что может побить рекорд Гретцки

«Всё ещё не думаю, что это возможно». Овечкин сомневается, что может побить рекорд Гретцки
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свою погоню за рекордом Уэйна Гретцки.

«Я до сих пор не думаю, что это возможно. Как уже говорил, я просто иду от встречи к встрече, день ото дня», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.

Отметим, что сейчас 37-летний российский нападающий занимает второе место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству голов. В марте 2022 года Овечкин обошёл Яромира Ягра, став лучшим европейским снайпером в истории НХЛ. В декабре 2022 года россиянин обогнал легендарного канадца Горди Хоу и вышел на единоличное второе место по количеству шайб. Сейчас на счету Овечкина 812 голов, он отстаёт от Уэйна Гретцки на 82 шайбы (894).

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