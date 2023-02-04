«Думаю, он немного мухлевал». Овечкин — о победе Петтерссона в конкурсе на силу броска

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пошутил насчёт победы нападающего «Ванкувера» Элиаса Петтерссона в конкурсе на самый сильный бросок. Шведский форвард показал скорость броска 165,7 км/ч, тогда как Овечкин занял четвёртое место с результатом в 153 км/ч, попав сразу в две штанги в первой попытке. Россиянин намекнул на скромные габариты и небольшой вес (80 кг) Петтерссона.

«Думаю, он немного мухлевал. Потому что, если на него посмотреть, не думаю, что он…. Да нет, шучу. Он молодец. Я первым броском промазал и подумал: «Ну ладно, неважно». Главное – повеселиться. Наверное, первый бросок был сильнее 160 км/ч, шайба оставила отметину на штанге. Странно, что его скорость не дали, просто написали «промах». Я такой: «Что? Я же попал по воротам. Дайте мне хоть что-то», — цитирует Овечкина RMNB.

Отметим, что Овечкин выигрывал в конкурсе на самый сильный бросок в 2018 году.