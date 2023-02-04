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Тренер Рябыкин отреагировал на свою отставку из магнитогорского «Металлурга»

Тренер Рябыкин отреагировал на свою отставку из магнитогорского «Металлурга»
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Бывший тренер магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Рябыкин отреагировал на свою отставку из команды.

«Руководство «Металлурга» пришло в тренерскую и объявило мне об отставке. Сказали, что наше сотрудничество завершено. Тех ребят, кого успел увидеть, — с теми попрощался, просто команда позже собралась. С теми, кого не увидел, не прощался. В ближайшее время возвращаюсь в Москву. Какие тут могут быть обиды? Принято такое решение. Я никогда не обижаюсь. Такова судьба тренера», — сказал Рябыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в последних 11 матчах магнитогорский клуб одержал лишь две победы и опустился на пятую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. Следующий матч «Металлург» проведёт 5 февраля с челябинским «Трактором».

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