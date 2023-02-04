Владелец «Вашингтона» предложил поставить сына Овечкина в звено к отцу и Бекстрёму

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис на своей странице в «Твиттере» прокомментировал появление Сергея Овечкина, четырёхлетнего сына капитана «столичных» Александра, на Матче всех звёзд НХЛ.

«Что за великолепный вечер на конкурсе мастерства на Матче звёзд НХЛ! Я думаю, Ови-младший уже готов. Алекс будет играть слева, Сергей — справа, Ник (шведский нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрём. — Прим. «Чемпионата») — в центре!» — говорится в сообщении.

Отметим, что в конкурсе на самый красивый буллит в Матче звёзд НХЛ — 2023 победителями с 40 очками стали нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Спортсмены вышли на лёд вместе с сыном Овечкина, который сумел реализовать буллит.