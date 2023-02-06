Лучший снайпер «Динамо»: Кудашов — отличный психолог. Он всегда всем помогает

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский, являющийся наряду с Максимом Джиошвили лучшим снайпером команды в этом сезоне, поделился мнением о главном тренере команды Алексее Кудашове.
«Практикует ли Алексей Кудашов личные разговоры? Конечно, он очень много раз разговаривал со мной. И не только со мной, но и другими ребятами. Если он видит, что со мной что-то не так, и не понимает, что происходит, то всегда поговорит и узнает причину, где-то поддержит. Он отличный психолог и всегда всем помогает.
Я не пропустил ни одного матча у Кудашова — окрыляет ли такое доверие? Если честно, да. Когда у тебя есть кредит доверия, ты играешь намного увереннее. Если ты понимаешь, что за каждую ошибку тебя отправят в неиграющий состав, у тебя не будет вообще ничего получаться.
В моей карьере были такие моменты, когда мне говорили, что моей задачей является не игра с шайбой, а просто бегать и толкаться. Тогда я боялся лишний раз совершить потерю, лишний раз пойти в обводку, потому что меня просто посадят. А потом я понял, что меня и так посадят (смеётся). И уже спокойнее к этому относился», — сказал Рашевский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полное интервью можно будет прочитать завтра на «Чемпионате» в 10:00.
- 6 февраля 2023
-
23:00
-
22:59
-
22:43
-
22:18
-
22:00
-
21:48
-
21:20
-
21:00
-
20:37
-
20:13
-
19:45
-
19:16
-
18:51
-
18:21
-
17:55
-
17:25
-
16:51
-
16:19
-
15:13
-
15:08
-
14:58
-
14:50
-
14:42
-
14:13
-
13:45
-
13:38
-
13:12
-
13:00
-
12:22
-
12:06
-
11:34
-
11:22
-
11:06
-
10:47
-
10:23