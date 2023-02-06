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Лучший снайпер «Динамо»: Кудашов — отличный психолог. Он всегда всем помогает

Лучший снайпер «Динамо»: Кудашов — отличный психолог. Он всегда всем помогает
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский, являющийся наряду с Максимом Джиошвили лучшим снайпером команды в этом сезоне, поделился мнением о главном тренере команды Алексее Кудашове.

«Практикует ли Алексей Кудашов личные разговоры? Конечно, он очень много раз разговаривал со мной. И не только со мной, но и другими ребятами. Если он видит, что со мной что-то не так, и не понимает, что происходит, то всегда поговорит и узнает причину, где-то поддержит. Он отличный психолог и всегда всем помогает.

Я не пропустил ни одного матча у Кудашова — окрыляет ли такое доверие? Если честно, да. Когда у тебя есть кредит доверия, ты играешь намного увереннее. Если ты понимаешь, что за каждую ошибку тебя отправят в неиграющий состав, у тебя не будет вообще ничего получаться.

В моей карьере были такие моменты, когда мне говорили, что моей задачей является не игра с шайбой, а просто бегать и толкаться. Тогда я боялся лишний раз совершить потерю, лишний раз пойти в обводку, потому что меня просто посадят. А потом я понял, что меня и так посадят (смеётся). И уже спокойнее к этому относился», — сказал Рашевский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью можно будет прочитать завтра на «Чемпионате» в 10:00.

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