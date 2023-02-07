The Athletic: Кросби — 4-й в рейтинге лучших игроков в истории НХЛ, выше Овечкина и Ягра

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби занял четвёртое место в рейтинге лучших игроков в современной истории НХЛ по версии The Athletic.

Выше 35-летнего канадца оказались лишь Уэйн Гретцки (по умолчанию первый), Бобби Орр (третье место) и ещё один хоккеист, чьё имя пока не назвали.

Отметим, что ниже Кросби оказался ряд известных хоккеистов. Чешская легенда Яромир Ягр расположился на пятой позиции. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял шестое место. Одноклубник и лучший друг Кросби, Евгений Малкин, оказался лишь на 26-й строчке.

Отметим, что в список также попали Сергей Фёдоров (33), Павел Буре (36), Павел Дацюк (43), Никита Кучеров (72), Андрей Василевский (79), Александр Могильный (89) и Сергей Зубов (95).