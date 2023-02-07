Самсонов: после матча Овечкин сказал: «У меня теперь задача номер один — тебе гол забить»

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов поделился мнением о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Вратарь до нынешнего сезона выступал за «столичных», однако в межсезонье перебрался в стан «кленовых листьев». В текущем регулярном чемпионате команды трижды встречались между собой, и Овечкин ни разу не смог поразить ворота Самсонова. Таким образом, вратарь «Торонто» за карьеру не пропустил ни одного гола от форварда «Вашингтона».
«Мы с ним созванивались после последнего матча. Он сказал: «У меня теперь задача номер один — тебе гол забить». Посмеялись с ним. Не знаю, как так у меня получилось. Все должны понимать, что если человек забил 800 голов, то ему без разницы кому забивать: мне или Василевскому. Просто мы хорошо сыграли в защите, у Саши особо не было моментов. Вот так и получилось. Думаю, если он сильно захочет, то в следующем сезоне забьёт. Но я буду стараться. Против него выхожу очень заряженным, не хочу, чтобы он мне забил.
Тот факт, что мы играли с ним в одной команде, помогает в игре против него? В случае с ним это так не работает. Он мне и на тренировках много забивал. Конечно, я примерно понимаю, что будет происходить, как шайба будет идти. Но, если честно, это особо не помогает», — приводит слова Самсонова Sport24.
- 7 февраля 2023
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