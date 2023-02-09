«Динамо» заключило мировое соглашение с «Газпромом» и выплатит 350 млн рублей

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску генерального подрядчика «Газпрома» по строительству скважин ООО «Газпром Бурение», требовавшего взыскать более 482 миллионов рублей с АНО «Хоккейный клуб «Динамо-Москва», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на определение суда.
По условиям мирового соглашения, «Динамо» до 30 мая этого года выплатит истцу тремя неравными частями 350 миллионов рублей – всю сумму основного долга по договору займа от 6 декабря 2019 года. Причём первую часть, 40 миллионов рублей, клуб обязался выплатить ещё до 30 декабря 2022 года, то есть до утверждения мирового соглашения.
«Газпром Бурение» со своей стороны в случае выплаты основного долга в соответствии с графиком откажется от взыскания около 108 миллионов рублей процентов за пользование займом и 24,5 миллиона рублей неустойки за нарушение срока возврата ссуды.
Основным владельцем ООО «Газпром Бурение» с 2018 года был бизнесмен Игорь Ротенберг с долей 78,7%. В 2021 году сообщалось, что он вышел из капитала компании.
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