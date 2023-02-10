Стали известны партнёры Овечкина и Кузнецова на тренировке «Вашингтона»

Журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере» рассказал, в каких сочетаниях тренировался «Вашингтон Кэпиталз» 10 февраля.

В звено к капитану команды Александру Овечкину поставили Дилана Строума — в центр, а на правый фланг — Николя Обе-Кюбеля. Компанию Евгению Кузнецову, вернувшемуся во вторую тройку нападения, составят Конор Шири и Ти Джей Оши.

Полностью звенья «Вашингтона» на тренировке выглядели так:



Овечкин — Строум — Обе-Кюбель;

Шири — Кузнецов — Оши;

Юханссон — Бекстрём — Милано;

Манта — Эллер — Хэтэуэй.



Густафссон — ван Римсдайк;

Орлов — Йенсен;

Ирвин — Фехервари;

Алексеев.



В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «столичные» сыграют в гостях с «Бостон Брюинз» 11 февраля в 23:30 мск.