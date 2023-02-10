Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал сухое поражение со счётом 0:3

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал итоги встречи Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом». Бело-голубые потерпели сухое поражение со счётом 0:3. Дубль оформил российский нападающий железнодорожников Максим Шалунов, ещё один гол забил Максим Берёзкин. Голкипер ярославцев Даниил Исаев сохранил ворота в неприкосновенности, отразив все 23 броска.
«Локомотив» с победой. Лучше они сегодня были по движению и нацеленности, по многим компонентам. Игра шла до гола. Удаление, пропущенный гол — вот и исход сегодняшнего матча. «Локомотив» показал, что они готовы к плей-офф. У нас же есть над чем работать.
Медленные действия на льду — следствие подготовки к плей-офф? Есть и нагрузочная часть. Но это не оправдание. Команда выходила на стыковую игру, не должны были так медленно действовать.
Сегодня не удалось нейтрализовать первую тройку «Локомотива»? Это было большинство, смешанные сочетания, а не первая тройка», — приводит слова Кудашова официальный телеграм-канал москвичей.
- 10 февраля 2023
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