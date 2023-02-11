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«Отличное начало карьеры в клубе». Главный тренер «Рейнджерс» — о дебюте Тарасенко

«Отличное начало карьеры в клубе». Главный тренер «Рейнджерс» — о дебюте Тарасенко
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Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан остался доволен дебютом за клуб российского нападающего Владимира Тарасенко. Россиянин забросил шайбу уже на третьей минуте матча с «Сиэтлом» (6:3) и был признан первой звездой встречи.

«Я впервые встретил Тарасенко сегодня утром он был очень взволнован. Это отличный способ начать свою карьеру в «Рейнджерс», забив уже во второй своей смене. Он отличный хоккеист и поможет нашей команде», — цитирует Галлана официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Сент-Луис Блюз» обменял Тарасенко и Микколу в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.

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