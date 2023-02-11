«Если бы не травмы, легко могло бы быть больше». Кросби — о 1200 очках Малкина в НХЛ

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал юбилейный 1200-й балл российского нападающего «Пингвинз» Евгения Малкина в НХЛ. Россиянин отметился двумя результативными передачами в матче с «Анахаймом» (6:3).
«Это большое число. Чтобы достичь этого, нужно набирать очки каждый год и играть стабильно. При этом у него была пара тяжёлых травм в карьере, из-за которых он пропустил много игр. Так что у него легко могло бы быть больше очков. Я думаю, что это просто показывает, каким отличным хоккеистом он является на протяжении многих лет. Он по-прежнему показывает высокий уровень игры, даже в его возрасте. Думаю, всё это и привело к такому результату», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.
Малкин стал четвёртым действующим хоккеистом НХЛ, которому покорилась отметка в 1200 очков в лиге. В их число входит и Кросби.
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