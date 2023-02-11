«Это ещё не конец!» Малкин — о 1200 очках в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал своё достижение отметки 1200 очков в НХЛ. Нападающий отметился двумя результативными передачами в победном матче с «Анахаймом» (6:3). Малкин стал лишь третьим игроком в истории «Питтсбурга», которому покорилась отметка в 1200 набранных баллов за клуб. Двумя другими хоккеистами являются Сидни Кросби (1471 очков) и Марио Лемье (1723 очка).
«Это ещё не конец! Это многое значит. Последний гол — это всё Расти, а не я. Сегодня мы играли невероятно. Очки не важны, важны победы. Рад оказаться в компании двух лучших игроков в истории «Питтсбурга» — Марио и Сида. Но не останавливаемся, идём дальше», — цитирует Малкина AT&T Sportsnet.
36-летний нападающий стал четвёртым действующим хоккеистом НХЛ, набравшим минимум 1200 очков в лиге.
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