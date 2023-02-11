Тамбиев: тренер должен быть настоящим, поскольку во многом он определяет результат

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал о том, почему его считают жёстким тренером и как он строит диалог с подопечными.

«Я – сторонник правил и законов. Игрокам я стараюсь объяснить, что если кто-то будет правила нарушать, то результата не будет. Я не сторонник штрафов, запретов. Но есть правила и законы у меня в команде в плане опозданий, сбора команды в раздевалке, на собраниях. Эти вещи неприемлемы – опоздания на тренировку. Многие журналисты опираются на стереотипы обо мне – мол, жёсткий тренер, в столовую – строем… Я всегда говорю, что я не жёсткий, а требовательный. Ну как не требовать? Есть планка. Всё какие-то сплетни собирают.

Сейчас меньше шлейфа стало… Когда я попал в КХЛ в первый день в «Адмирале»: «Вот, он пришёл, ужасный, страшный, как злодей в Голливуде». Тренер должен быть настоящим, поскольку во многом он определяет результат. Я вообще не сторонник того, чтобы много говорить с командой, и у меня с ними короткие диалоги. И на собрании диалог короткий – стараюсь лишнего не говорить, жижу не развожу. Всё конкретно, коротко и понятно.

Ломал ли клюшки в раздевалке? Нет, но в молодёжной лиге мусорки разбивал. Может, в Высшей лиге было пару моментов, когда не был доволен командой, но потом понял, что это был идиотизм. Иногда я даю волю эмоциям, и иногда это в плюс. Встряхнул – выскочили и выиграли, переломили ход матча. Но не это главное. Я стараюсь держать такую планку, что главный тренер – это главный тренер. Должно быть уважение игроков к тренеру, вера моя в них, а они в меня верят. И если эта вера в тренера пропадает, то ничего не работает. Говорят: «Важно не как говоришь, а насколько твёрдо и уверенно говоришь». Вера в тренера должна быть сумасшедшая, что тренер делает всё правильно – мы выполняем задание, и это приносит результат», — цитирует Тамбиева официальный сайт КХЛ.

Тамбиев является двукратным чемпионом ВХЛ в качестве главного тренера питерского «Динамо» и казахстанской «Сарыарки». Также дважды становился бронзовым призёром ВХЛ. Специалист проводит второй сезон в КХЛ, возглавляя владивостокский «Адмирал».