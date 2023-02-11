А. Юдин — о матче «Авангарда» и СКА: нечасто увидишь победный гол с передачи судьи

Бывший защитник СКА, тренер Александр Юдин прокомментировал итоги матча «Авангарда» и СКА в Омске, в котором хозяева победили с разницей в одну шайбу (5:4).

«Крутой матч выдали «Авангард» и СКА, один из самых зрелищных в сезоне. Приятно смотреть, когда сильные команды рубятся вот так, это лучшее, что есть в хоккее. Много шайб, атакующая игра — болельщикам накал точно понравился. Да, не без ошибок с обеих сторон, но всё равно смотреть было очень интересно.

Был, конечно, моментик. Победная шайба, по сути, с передачи судьи заброшена — нечасто такое увидишь. Особенно в матче команд такого уровня. Арбитрам надо стараться не допускать этих случайностей, которые могут решить исход, ведь на носу плей-офф! Там один неаккуратно подставленный конёк или неправильно выбранная позиция на площадке может отправить команду в отпуск — уровень ответственности максимальный должен быть. Но в целом могу только всех поздравить с отличным зрелищем, хоккей на маленькой площадке смотрится значительно бодрее, чем на больших «аэродромах», — сказал Юдин «Чемпионату».

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