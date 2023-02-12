Покер Артемия Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Каролиной»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.



Ярче всех в этом матче выступил российский нападающий гостей Артемий Панарин. На счёт форварда из России покер и одна результативная передача. Также за гостей забивали Мика Зибанеджад и Каапо Какко. У хозяев же отличились Теуво Терявяйнен и Еспери Котканиеми.



Таким образом, Панарин забил свой 203-й гол в НХЛ. Также на его счету 425 результативных передач в 561 матче при коэффициенте полезности «+131».



В нынешнем сезоне НХЛ Панарин принял участие в 53 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 16 голов и 43 результативные передачи при коэффициенте полезности «-3».