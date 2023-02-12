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Покер Артемия Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Каролиной»

Покер Артемия Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Каролиной»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.

Ярче всех в этом матче выступил российский нападающий гостей Артемий Панарин. На счёт форварда из России покер и одна результативная передача. Также за гостей забивали Мика Зибанеджад и Каапо Какко. У хозяев же отличились Теуво Терявяйнен и Еспери Котканиеми.

Таким образом, Панарин забил свой 203-й гол в НХЛ. Также на его счету 425 результативных передач в 561 матче при коэффициенте полезности «+131».

В нынешнем сезоне НХЛ Панарин принял участие в 53 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 16 голов и 43 результативные передачи при коэффициенте полезности «-3».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Крайдер, Панарин) – 13:37 (5x4)   1:1 Терявяйнен – 26:50 (5x5)   2:1 Котканиеми (де Хаан, Свечников) – 29:43 (5x5)   2:2 Панарин (Трочек, Веси) – 37:49 (5x5)   2:3 Панарин (Шнайдер, Трочек) – 44:33 (5x5)   2:4 Панарин – 55:59 (5x5)   2:5 Какко (Лафреньер, Труба) – 57:46 (en)   2:6 Панарин (Веси) – 58:56 (5x5)
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