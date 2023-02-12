Кудашов: через шесть матчей буллиты закончатся

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3 Б) и рассказал про тренировки буллитов.

«С ЦСКА получаются одинаковые игры – все упорные и интересные. Атмосфера была отличной, думаю, что зрителям матч понравился. Была хорошая игра, но буллиты в этот раз не за нами.

Планируем ли тщательнее отрабатывать буллиты и выходы один на один? Через шесть матчей буллиты закончатся. Выходы один на один как игровая ситуация всё равно останутся? Вообще любой игрок, начиная с пяти-шести лет, эти занимается практически каждый день и не останавливается фактически до окончания карьеры. Это продолжается каждый день, но не всегда получается. Макдэвид забивает вон какие, а здесь есть игроки, у кого ноль голов за сезон. Здесь что-то от природы, что-то от мастерства, что-то от тренировок. Но правильно вы сказали, что каждый день мы этим занимаемся», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Бело-голубые после 62 матчей набрали 80 очков и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции.