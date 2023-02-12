Главный тренер «Динамо» прокомментировал конец 24-матчевой безголевой серии лидера команды

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от ЦСКА (2:3 Б) рассказал о 24-матчевой безголевой серии Дмитрия Рашевского.

«Защитники в первом периоде очень плохо доводили шайбу до ворот от синей линии, а когда затем Прибыльский это сделал, сразу забили гол? Отлично-отлично. Вы всё правильно говорите. Мне даже добавить нечего. Мне это тоже показалось, и должно быть так, как это сделал Прибыльский. Нужно сразу доставлять шайбу до вратаря, потому что ЦСКА – это очень плотная команда, которая не даёт много времени. И те моменты, когда у защитников возникает возможность для броска, их нужно использовать.

Снова использовал схему 8+12 в игре с топ-клубом? Сегодня это было продиктовано стратегической целью, чтобы как можно больше игроков сейчас у нас было задействовано. Поэтому распределили время таким образом.

Рашевский прервал 24-матчевую безголевую серию практически сразу после объявления о продлении контракта? Да это официально объявили о продлении, а на самом деле довольно давно об этом уже договорились. Не думаю, что это основная причина. А если копаться глубже, то в предыдущих играх у него тоже было достаточно моментов, просто не залетало. Надеюсь, что сейчас забил, и дальше пойдёт легче. А может быть, прибережёт голы на плей-офф, кто знает», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Отметим, что, несмотря на безголевую серию Рашевского, он является лучшим снайпером бело-голубых, забросив 17 шайб.