Алексей Кудашов рассказал, в чём проявляется проблема роста московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:3 Б) ответил на вопрос, не напрягает ли его в преддверии скорого начала плей-офф то обстоятельство, что уже не первый раз в сезоне игрокам столичной команды необходим серьёзный разговор в раздевалке, чтобы вернуться к стандартам своей игры, учитывая, что в плей-офф времени на такие разговоры может не хватить.

«Вы всё правильно говорите. Назовём это проблемами роста. Мы анализируем ситуацию, смотрим на неё. У нас многие игроки вообще первый раз будут играть в плей-офф. А говорить о том, что кто-то у нас много выигрывал, мы тоже не можем этим похвастаться. Да, есть игроки, кто выигрывал ВХЛ или МХЛ, но вы же понимаете, что это немного другой уровень. Если брать наши последние игры, то мы играли с «Локомотивом» и ЦСКА – командами, которые выстраивались по пять лет и стараются выиграть кубок. Это опытные и цельные команды, можно сказать, что солидные.

Если взять сегодняшнюю игру, то второй пропущенный гол стал совершенно необязательным. Нехватка опыта. Я всё равно свалю на это. Если отмотать назад, то ряд игроков сыграли бы по-другому. Но всё равно через это необходимо проходить и набирать опыт», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующем матче «Динамо» сыграет 14 февраля в гостях со «Спартаком».