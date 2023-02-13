«Салават» обыграл «Сочи» благодаря трём очкам Шмелёва и вышел в плей-офф

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:0, 3:1, 0:0).

На девятой минуте Данил Башкиров вывел уфимскую команду вперёд. На 28-й минуте Михаил Науменков, реализовав численное большинство с передачи Сергея Шмелёва, удвоил преимущество юлаевцев. На 31-й минуте Павел Коледов забросил третью шайбу в ворота «Сочи». На 34-й минуте Василий Мачулин в большинстве отыграл один гол. На 38-й минуте Александр Хмелевски сделал счёт 4:1.

Отметим, что Сергей Шмелёв отдал три результативные передачи. «Салават» благодаря победе вышел в плей-офф.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ уфимская команда 15 февраля в Омске сыграет с «Авангардом». «Трактор» 16 февраля примет «Сочи».