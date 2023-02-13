Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават» обыграл «Сочи» благодаря трём очкам Шмелёва и вышел в плей-офф

«Салават» обыграл «Сочи» благодаря трём очкам Шмелёва и вышел в плей-офф
Комментарии

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:0, 3:1, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2023, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Башкиров (Дроздов, Панин) – 08:10 (5x5)   0:2 Науменков (Шмелёв) – 27:31 (5x4)   0:3 Коледов (Кадейкин, Шмелёв) – 30:39 (5x5)   1:3 Мачулин (Николаев) – 33:10 (5x4)   1:4 Хмелевски (Кадейкин, Шмелёв) – 37:27 (5x4)

На девятой минуте Данил Башкиров вывел уфимскую команду вперёд. На 28-й минуте Михаил Науменков, реализовав численное большинство с передачи Сергея Шмелёва, удвоил преимущество юлаевцев. На 31-й минуте Павел Коледов забросил третью шайбу в ворота «Сочи». На 34-й минуте Василий Мачулин в большинстве отыграл один гол. На 38-й минуте Александр Хмелевски сделал счёт 4:1.

Отметим, что Сергей Шмелёв отдал три результативные передачи. «Салават» благодаря победе вышел в плей-офф.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ уфимская команда 15 февраля в Омске сыграет с «Авангардом». «Трактор» 16 февраля примет «Сочи».

Новость по теме
«Салават» крупно обыграл «Витязь». У Хмелевски — дубль, у Ежова — шат-аут
Новость по теме
Главный тренер «Салавата» высказался о затяжной безголевой серии лучшего бомбардира клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023