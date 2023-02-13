Финский агент: КХЛ не может завлечь к себе игроков из Европы ничем, кроме денег

Агент ряда игроков финской хоккейной лиги Симо Нииранен поделился информацией о предложениях своим клиентам из КХЛ.
«КХЛ по-прежнему будет нуждаться в «друзьях». Они не могут завлечь к себе игроков из Европы ничем, кроме денег. Предложения с этого направления увеличились.
Конечно, я незнаком с мыслями всех игроков. Возможно, туда может поехать игрок, чья карьера в сборной уже закончилась. Если один новый финн переедет в КХЛ в следующем сезоне, а Пулккинен останется там, в процентном плане рост внезапно увеличится. Но я не верю в большой рост числа финнов в следующем сезоне в КХЛ. Даже если предложения будут большими.
Каждый может сам прикинуть, куда пойдёт курс рубля со временем, когда начнёт выплачиваться зарплата за следующий сезон. И как деньги из России могут быть пересланы в Финляндию в этой ситуации. Я не думаю, что есть много дружественных банков.
Мою компанию спрашивали о североамериканских игроках, а не о финнах. Боссы российских клубов знают общее отношение финских игроков в этом вопросе», — приводит слова Нииранена Iltalehti.
- 13 февраля 2023
-
23:56
-
23:41
-
23:22
-
23:07
-
22:58
-
22:41
-
22:23
-
22:06
-
21:49
-
21:38
-
21:26
-
21:24
-
21:15
-
20:50
-
20:31
-
20:07
-
20:02
-
19:50
-
19:37
-
19:33
-
19:21
-
19:08
-
18:50
-
18:49
-
18:19
-
17:59
-
17:37
-
17:17
-
16:52
-
16:23
-
15:51
-
15:13
-
14:41
-
14:23
-
14:06