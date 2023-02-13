Финский агент: КХЛ не может завлечь к себе игроков из Европы ничем, кроме денег

Агент ряда игроков финской хоккейной лиги Симо Нииранен поделился информацией о предложениях своим клиентам из КХЛ.

«КХЛ по-прежнему будет нуждаться в «друзьях». Они не могут завлечь к себе игроков из Европы ничем, кроме денег. Предложения с этого направления увеличились.

Конечно, я незнаком с мыслями всех игроков. Возможно, туда может поехать игрок, чья карьера в сборной уже закончилась. Если один новый финн переедет в КХЛ в следующем сезоне, а Пулккинен останется там, в процентном плане рост внезапно увеличится. Но я не верю в большой рост числа финнов в следующем сезоне в КХЛ. Даже если предложения будут большими.

Каждый может сам прикинуть, куда пойдёт курс рубля со временем, когда начнёт выплачиваться зарплата за следующий сезон. И как деньги из России могут быть пересланы в Финляндию в этой ситуации. Я не думаю, что есть много дружественных банков.

Мою компанию спрашивали о североамериканских игроках, а не о финнах. Боссы российских клубов знают общее отношение финских игроков в этом вопросе», — приводит слова Нииранена Iltalehti.

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