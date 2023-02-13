«Это было явно странно». Капитан «Сент-Луиса» высказался об обмене Тарасенко

Капитан «Сент-Луис Блюз» Райан О’Райлли прокомментировал обмен российского нападающего Владимира Тарасенко в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Это было явно странно. Все были здесь, когда это случилось, когда всё уже закончилось, так что было приятно попрощаться. Да, было приятно поговорить и пожелать ему всего наилучшего», — приводит слова О’Райлли The Athletic.

Напомним, «Сент-Луис Блюз» обменял Тарасенко и Микколу в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.

Отметим, что в преддверии обмена ходили слухи о том, что «блюзмены» обменяют либо Тарасенко, либо О’Райлли.