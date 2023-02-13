«Это было явно странно». Капитан «Сент-Луиса» высказался об обмене Тарасенко
Поделиться
Капитан «Сент-Луис Блюз» Райан О’Райлли прокомментировал обмен российского нападающего Владимира Тарасенко в «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Это было явно странно. Все были здесь, когда это случилось, когда всё уже закончилось, так что было приятно попрощаться. Да, было приятно поговорить и пожелать ему всего наилучшего», — приводит слова О’Райлли The Athletic.
Напомним, «Сент-Луис Блюз» обменял Тарасенко и Микколу в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.
Отметим, что в преддверии обмена ходили слухи о том, что «блюзмены» обменяют либо Тарасенко, либо О’Райлли.
Комментарии
- 13 февраля 2023
-
23:56
-
23:41
-
23:22
-
23:07
-
22:58
-
22:41
-
22:23
-
22:06
-
21:49
-
21:38
-
21:26
-
21:24
-
21:15
-
20:50
-
20:31
-
20:07
-
20:02
-
19:50
-
19:37
-
19:33
-
19:21
-
19:08
-
18:50
-
18:49
-
18:19
-
17:59
-
17:37
-
17:17
-
16:52
-
16:23
-
15:51
-
15:13
-
14:41
-
14:23
-
14:06
Партнерский контент