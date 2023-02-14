Финский нападающий «Флориды» поделился мнением об игре Сергея Бобровского

Финский нападающий «Флориды Пантерз» Антон Лунделль прокомментировал игру российского голкипера Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд».

«Боб сегодня был невероятен. Он держал нас в игре, сделал несколько важных сейвов и дал нам достаточно много, чтобы мы забрали два очка», — приводит слова Лунделля журналист Джеймсон Олайв на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Флоридой Пантерз». Встреча закончилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 2:1. Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 27 из 28 бросков.

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