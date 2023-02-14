Iltalehti: КХЛ сильно нуждается в игроках с запада, даже в разгар русского патриотизма

Журналист Iltalehti Тимо Куннари поделился мыслями о ситуации с предложениями финским игрокам из Континентальной хоккейной лиги.
«Клубы КХЛ ищут западных игроков на следующий сезон и предлагают большие контракты. В финской лиге есть, наверное, несколько игроков, которым предлагали зарплату до $ 1 млн чистыми. Один менеджер рассказал, что уже в этом сезоне в КХЛ приглашали игроков, на которых раньше бы там и не смотрели или давали только минимальную зарплату. Те же самые игроки в этом сезоне получали с востока предложения в три-четыре раза больше. Это показывает, как сильно КХЛ нуждается в игроках с запада, даже в разгар русского патриотизма», — приводит слова Куннари Iltalehti.
Сейчас в КХЛ играет лишь один финн — форвард «Трактора» Теэму Пулккинен.
- 14 февраля 2023
-
16:50
-
16:48
-
16:31
-
16:19
-
16:10
-
16:10
-
15:55
-
15:38
-
15:14
-
15:04
-
14:50
-
14:41
-
14:35
-
14:17
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:33
-
13:24
-
13:10
-
12:50
-
12:36
-
12:17
-
11:50
-
11:33
-
11:17
-
11:00
-
10:45
-
10:20
-
10:11
-
09:55
-
09:44
-
09:30
-
09:19
-
09:05