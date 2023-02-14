Iltalehti: КХЛ сильно нуждается в игроках с запада, даже в разгар русского патриотизма

Журналист Iltalehti Тимо Куннари поделился мыслями о ситуации с предложениями финским игрокам из Континентальной хоккейной лиги.

«Клубы КХЛ ищут западных игроков на следующий сезон и предлагают большие контракты. В финской лиге есть, наверное, несколько игроков, которым предлагали зарплату до $ 1 млн чистыми. Один менеджер рассказал, что уже в этом сезоне в КХЛ приглашали игроков, на которых раньше бы там и не смотрели или давали только минимальную зарплату. Те же самые игроки в этом сезоне получали с востока предложения в три-четыре раза больше. Это показывает, как сильно КХЛ нуждается в игроках с запада, даже в разгар русского патриотизма», — приводит слова Куннари Iltalehti.

Сейчас в КХЛ играет лишь один финн — форвард «Трактора» Теэму Пулккинен.