Герсонский: беда нашего хоккея в том, что сиюминутный результат важнее развития хоккеиста

Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский рассказал, что клуб, ставящий задачу воспитать молодых хоккеистов, не должен форсировать их подготовку и предлагать запредельные нагрузки. Специалист поделился историями из своей тренерской карьеры.

«Учитывая, что как-то недавно Крылов журил тренеров «Омских Крыльев» за то, что команда не попала в зону плей-офф, наверное, какая-то задача на результат всё же стояла. О высоких местах речь или нет – уж не знаю. С другой стороны, если перед командой стоит задача воспитывать молодых игроков для «Авангарда», то как тогда с тренера спрашивать за результат? В общем, хочется верить, что Крылов сам знает и понимает, какие же задачи стоят перед «Омскими Крыльями».

Могу для примера рассказать две поучительные истории. Первая случилась в системе ЦСКА, когда я работал со «Звездой» в ВХЛ. В то время многие хоккеисты выступали и в МХЛ, и в ВХЛ. У меня на этом фоне даже возник конфликт с руководством клуба, потому что в таком возрасте игроки не должны проводить такое количество матчей, иначе они просто потеряют свое здоровье. В клубе считали по-другому, мне не поверили и в конце концов уволили. Но время показало, что был прав именно я – из того поколения почти никто сейчас уже не играет на профессиональном уровне, их здоровье просто «убили». Вся суть в том, что во время матча хоккеист владеет шайбой в сумме примерно одну минуту, а во время тренировочного процесса значительно дольше. Посмотрите на КХЛ, ведь на действия многих игроков нельзя смотреть без слёз – на качество передач, бросков, обводки…

Второй случай, о котором хочу вспомнить, произошёл в Омске на детском турнире ребят 11–12 лет. Так вот, тогда в «Авангард» свезли людей откуда только возможно лишь для того, чтобы выиграть турнир. И дали сумасшедшие нагрузки, как взрослым. Я за голову хватался: «Что вы делаете?! Неужели сиюминутный результат важнее развития?!» К сожалению, это беда нашего хоккея. Все это я рассказал для того, чтобы сделать вывод: если ставится какая-то задача, то для начала надо выяснить, понимает ли предмет тот человек, которому эта задача поручена», — цитирует Герсонского Betonmobile.ru.

«Омские Крылья» и «Звезда» занимают 23-е и 24-е места в таблице ВХЛ соответственно. Ранее председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов сообщал, что у руководства омского клуба были мысли закрыть клуб в ВХЛ, но в итоге было решено найти «Омским Крыльям» нового главного тренера.