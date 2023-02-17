Форвард «Трактора»: мотивация у нас есть, нужно победить во всех оставшихся матчах

Нападающий «Трактора» Никита Сошников прокомментировал результат матча с ХК «Сочи» (5:0) и сообщил, что команда следит за положением в турнирной таблице и гонкой за место в плей-офф.
«Можно сказать, вышли в хоккей поиграть. Хорошо, что победили. Практически всё получилось, но были ошибки, за которые другие команды могли бы наказать. Я вышел после паузы, мне нужно было втянуться в игру. Теперь надо готовиться дальше, впереди нас ждут очень серьёзные соперники.
Сейчас смотрим таблицу. Следим, какое расписание у других команд и что нас впереди ждёт. Боремся за плей-офф до последнего. Интрига остаётся. Мы не можем контролировать то, как будут играть другие команды. Нам нужно побеждать самим. Перед «Трактором» стоит задача выиграть оставшиеся в регулярке матчи? Конечно, другой задачи у нас нет. Надо побеждать во всех оставшихся матчах чемпионата. Мотивация у нас есть», — цитирует Сошникова «РБ Спорт».
«Трактор» занимает десятую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ и отстаёт от зоны плей-офф на одно очко.
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