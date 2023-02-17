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Игровое время Кузнецова в матче с «Флоридой» — одно из худших в «Вашингтоне»

Игровое время Кузнецова в матче с «Флоридой» — одно из худших в «Вашингтоне»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов завершил встречу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» с одним из худших показателей по времени на льду в своей команде.

Форвард отыграл 11 минут 47 секунд. Это третий показатель среди нападающих «столичных» и четвёртый во всей команде. Меньше на льду провели лишь Джо Снивли (8:41), Сонни Милано (11:41), а также защитник Дилан Макилрат (11:31).

Кузнецов в этой встрече забил гол и заработал показатель полезности «-3».

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:3.

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