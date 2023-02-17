Форвард «Вашингтона»: мы все хотели бы прямо сейчас быть с Ови… Нам очень грустно

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Гарнет Хэтэуэй высказался о смерти отца российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина — Михаила.

«Мы все хотели бы прямо сейчас быть с Ови… Нам на самом деле очень грустно», — приводит слова Хэтэуэя Washington Post.

Напомним, 14 февраля Александр Овечкин покинул «Вашингтон» и улетел в Россию из-за проблем со здоровьем у его отца Михаила. На следующий день, 15 февраля, стало известно, что Овечкин-старший ушёл из жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Михаилу Овечкину был 71 год.

«Вашингтон» в отсутствие Александра провёл два матча — с «Каролиной Харрикейнз» и «Флоридой Пантерз». В первой встрече «столичные» уступили со счётом 2:3, во второй проиграли — 3:6.

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