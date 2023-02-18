Главный тренер «Адмирала» рассказал, за счёт чего удалось обыграть «Автомобилист»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом». Дальневосточная команда выиграла со счётом 3:1. Голы забили Дмитрий Сидляров, Николай Чебыкин и Рудольф Червены.
«Цена матча была высока, ребята молодцы, справились с эмоциями, правильно отреагировали на два поражения от «Ак Барса». Многие вещи за сутки смогли подправить, это было видно в игре, ребята прислушались. Важные два очка, всех с победой.
Подбор звеньев при наличии травмированных? Головная боль, конечно, не хватает ряда игроков, но не люблю и не хочу жаловаться. Вернулся Криштоф — спасибо ему за это. С матчами он наберёт игровые кондиции и оптимальную форму. Постепенно ребята будут возвращаться после серьёзных травм, самая серьёзная была у Криштофа, потихоньку они уже начинают кататься.
Была ли у нас самоуспокоенность? У нас разве она была в сезоне? Вы же понимаете, кто мы и где мы, только со стопроцентной самоотдачей и подготовкой к матчу мы можем в этой лиге обыгрывать кого-то. Уровень команд очень высокий, у «Автомобилиста» такие мастера, вы сами всё видели, а некоторые там ещё и не играли, глубина состава есть», — приводит слова Тамбиева официальный сайт КХЛ.
Напомним, благодаря этой победе «Адмирал» набрал 73 очка в 65 матчах регулярного чемпионата. Команда занимает седьмое место в Восточной конференции.
- 18 февраля 2023
-
18:28
-
18:00
-
17:44
-
17:27
-
17:12
-
17:04
-
16:59
-
16:39
-
16:32
-
16:21
-
16:00
-
15:25
-
15:17
-
15:06
-
14:54
-
14:32
-
14:10
-
13:48
-
13:28
-
13:00
-
12:45
-
12:25
-
12:21
-
12:04
-
11:35
-
11:14
-
10:55
-
10:30
-
10:15
-
10:01
-
09:44
-
09:15
-
09:00
-
08:46
-
08:23