Главный тренер «Адмирала» рассказал, за счёт чего удалось обыграть «Автомобилист»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом». Дальневосточная команда выиграла со счётом 3:1. Голы забили Дмитрий Сидляров, Николай Чебыкин и Рудольф Червены.

«Цена матча была высока, ребята молодцы, справились с эмоциями, правильно отреагировали на два поражения от «Ак Барса». Многие вещи за сутки смогли подправить, это было видно в игре, ребята прислушались. Важные два очка, всех с победой.



Подбор звеньев при наличии травмированных? Головная боль, конечно, не хватает ряда игроков, но не люблю и не хочу жаловаться. Вернулся Криштоф — спасибо ему за это. С матчами он наберёт игровые кондиции и оптимальную форму. Постепенно ребята будут возвращаться после серьёзных травм, самая серьёзная была у Криштофа, потихоньку они уже начинают кататься.



Была ли у нас самоуспокоенность? У нас разве она была в сезоне? Вы же понимаете, кто мы и где мы, только со стопроцентной самоотдачей и подготовкой к матчу мы можем в этой лиге обыгрывать кого-то. Уровень команд очень высокий, у «Автомобилиста» такие мастера, вы сами всё видели, а некоторые там ещё и не играли, глубина состава есть», — приводит слова Тамбиева официальный сайт КХЛ.

Напомним, благодаря этой победе «Адмирал» набрал 73 очка в 65 матчах регулярного чемпионата. Команда занимает седьмое место в Восточной конференции.

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