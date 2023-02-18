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Разин — об отменённом голе «Спартака»: тоже хотел бы спросить про пару моментов, что и как

Разин — об отменённом голе «Спартака»: тоже хотел бы спросить про пару моментов, что и как
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мыслями после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком». Кроме того, наставник череповчан высказался о спорном моменте, когда москвичам не засчитали гол. На 45-й минуте, когда подопечные Разина выигрывали со счётом 2:1, красно-белые забросили шайбу и восстановили равенство во встрече. Судьи, однако, не засчитали гол.

«Почему выходило два центра одновременно? У нас, бывает, три защитника выходят. Когда с удаления возвращается человек, он играет на месте того, кого сейчас нет на льду. Если надо – играет центрального.

По судейству никаких комментариев вообще. Я бы тоже хотел спросить про некоторые моменты, что и как. Судьи так решили», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

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