Одноклубник Овечкина рассказал, как справился с утратой отца

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши рассказал, как справился с потерей папы. Его отец Тим ушёл из жизни в мае 2021 года. Из-за этого Ти Джей пропустил один матч.

«Я просто помню бессчётные часы игры на открытом катке на морозе. Ты играешь. Лицо онемело. Пальцы ног немеют. Ничего не чувствуешь. Ты заходишь домой за горячим шоколадом и тут же выходишь обратно. Многое из этого мы делали вместе с моим отцом.



Я не знаю, сколько раз мы вместе выигрывали Кубок Стэнли, я и мой папа… было ли это до того, как я научился даже кататься на коньках, играя в хоккей в гостиной на четвереньках, или когда я стал достаточно взрослым, чтобы кататься на роликовых коньках во дворе… Чувство, что мы на самом деле сделали это, завоевали Кубок… Это больше не было сном, я разделил этот момент с ним. Это, вероятно, одно из самых значимых событий, которые нас связывали и которые у нас когда-либо были.



Я играл в хоккей. Так я справился со смертью отца.



Каким-то странным образом, я думаю, он не хотел бы, чтобы это была его вина, что я пропустил ещё один матч. Кто знает? Но я думаю, что знаю его лучше, чем большинство, и именно так я с этим справился», — приводит слова Оши Washington Post.

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