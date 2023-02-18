Главный тренер «Сибири» прокомментировал прерванную серию поражений

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Новосибирцы переиграли уфимскую команду по буллитам. «Сибирь» прервала серию из четырёх поражений подряд. Благодаря этой победе подопечные Мартемьянова поднялись на второе место в Восточной конференции. Они на один балл опережают «Салават».

«Очень напряжённый матч, обе команды играли на результат. Было много численного неравенства с обеих сторон. Я благодарен парням, кто сражался в меньшинстве: действовали правильно и самоотверженно! К счастью, мы не дали сопернику раскрыть возможности, единственное — пропустили гол при игре «три на пять». Очень важная победа для нас! В последнее время немножко пошёл спад, для парней в плане уверенности эта победа была очень важна.

Насколько спал груз с плеч сейчас у ребят? Не скажу, что он сильно давил, но поддавливал. Конечно, такие вещи неприятны, когда серия идёт и ты не можешь выиграть. Прошлый матч мы играли без лидеров. Те парни, кто участвовал в той встрече, показали довольно хороший хоккей. Мы сделали это для того, чтобы посмотреть, что у нас может быть впереди. Кому-то дать отдохнуть, а парням, кто у нас не на первых ролях, дать сыграть и посмотреть, на что они способны. Двух зайцев убили», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.