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Овечкин оценил жест сыновей Горди Хоу в свой адрес

Овечкин оценил жест сыновей Горди Хоу в свой адрес
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил решение сыновей Горди Хоу, Марка и Марти, следовать за ним, когда форвард приблизился к результату великого канадца. В декабре 2022 года 37-летний капитан «столичных» обошёл легенду «Детройт Ред Уингз» по количеству голов в НХЛ. Сейчас на счету Овечкина 812 голов, у Горди Хоу — 802.

«Да, я думаю, это показывает уважение семьи Хоу ко мне, к организации. Может быть, однажды кто-то приблизится к моему результату. И тогда я напишу ему: «Эй, продолжай в том же духе. Я слежу за твоими успехами, я следую за тобой». Это часть истории. К таким рекордам тяжело приблизиться, но, когда ты их бьёшь, это нечто особенное», — сказал Овечкин в интервью NBC Sports.

Отметим, что интервью было записано ещё до отъезда россиянина в Россию из-за смерти его отца.

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