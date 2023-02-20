Тренер «Вашингтона» ответил на вопрос о возможных сроках возвращения Овечкина в США

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мыслями о возможных сроках возвращения российского нападающего Александра Овечкина в команду. Нападающий пропустил три встречи регулярного чемпионата НХЛ из-за смерти отца. Сейчас Овечкин находится в России.

«Надеюсь, на этой неделе. Я с ним не общался, но посмотрим. Он разбирается с делами дома. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Лавиолетта журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 14 февраля Александр Овечкин покинул «Вашингтон» и улетел в Россию из-за проблем со здоровьем у его отца Михаила. На следующий день, 15 февраля, стало известно, что Овечкин-старший ушёл из жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Михаилу Овечкину был 71 год.