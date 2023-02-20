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«Спартак» обыграл «Металлург» и до минимума сократил отставание от зоны плей-офф

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (1:1, 0:0, 3:1).

На 10-й минуте Филипп Майе вывел магнитогорцев вперёд. На 17-й минуте Андрей Локтионов с передачи Максима Цыплакова забросил в меньшинстве и сравнял счёт. На 42-й секунде третьего периода Шейн Принс вывел москвичей вперёд, однако на 54-й минуте Николай Голдобин после паса Егора Яковлева сделал счёт 2:2. Через 58 секунд Александр Хохлачёв с передачи Шейна Принса забил третий гол красно-белых. Точку во встрече поставил Андрей Локтионов, оформивший дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Благодаря этой победе «Спартак», идущий на девятом месте на Западе, до минимума сократил отставание от минского «Динамо», расположившегося на восьмой строчке.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Спартак» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 22 февраля.