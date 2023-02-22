Зарипов — о завершении карьеры: хочется сыграть, но если не получится, так и быть

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Не считаю, что сделал какую-то ошибку и что-то упустил. Я очень хотел сыграть в этом сезоне. Я пошёл именно для этого. Хотел выиграть, помочь команде забрать очередной кубок. Но, к сожалению, возраст и всякие обстоятельства сказались и сказываются до сих пор так, что я нахожусь вне льда. Но я не жалею, раз сделал этот шаг, то дойду до конца. Выйду или нет – это другое.

Помогу, чем смогу, ребятам, а потом сделаю объявление. Очень хочется ещё сыграть, но, наверное, я уже прихожу к мысли – если не получится, так тому и быть. Не каждый человек может играть до 42-43 лет. Это травмоопасный спорт, здоровье даёт о себе знать. Эти факторы уже преобладают в сознании», — цитирует Зарипова программа «Легенды КХЛ».

41-летний форвард провёл в текущем сезоне 14 матчей, в которых набрал 3 (0+3) очка. Зарипов является трёхкратным чемпионом мира и единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина.

В последний раз Данис играл 21 ноября в гостевом матче с «Сибирью» (2:4).