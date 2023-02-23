Защитник «Металлурга»: у «Ак Барса» мастерства куда больше, чем у прошлых наших соперников

Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (3:4 ОТ) и поделился ожиданиями от последнего матча в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ с «Ак Барсом».

«Были небольшие корректировки по составу. Что касается игры, то мы знаем, что должны делать. Сыграли уже шестьдесят с лишним встреч, главное в оставшихся матчах — это подготовка к плей-офф. Считаю, что качели получились в большей степени из-за количества удалений. Поэтому преимущество постоянно переходило от одной команды к другой. У соперника получилось лучше в плане реализации, отсюда и результат.

Бой канадцев Кёррана и Камары? Да, это был зрелищный и мощный бой. Ребята здорово выяснили отношения. Импульс был как нам, так и сопернику. Здорово, что получилось забить у нас.

Последний матч в Казани с «Ак Барсом»? Казань – совершенно другой соперник. На данный момент они лидеры Востока. Мастерства гораздо больше, чем у предыдущих команд! Главное – не делать своих ошибок, свести удаления к минимуму и выкладываться в каждом моменте», — цитирует Маклюкова Metaratings.ru.

После 66 матчей «Металлург» набрал 80 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Максимально магнитогорский клуб может подняться на четвёртое место в конференции по итогам регулярки.