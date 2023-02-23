Фисенко — о драках: если кто-то предложит, я не откажусь. Однако мало кто предлагает

Нападающий «Металлурга» Михаил Фисенко рассказал о своих драках в матчах.

«Почему у меня очень много драк на льду? Я не против этого. Получается, что желание подраться с одной стороны всегда есть. Хотя в этом сезоне драк чуть поменьше. При этом иногда я предлагаю подраться, но до этого дело не доходит: соперник не хочет или момент не для драки. А так я никогда не избегаю поединков на льду. Если мне кто-то предложит, то я не откажусь. Однако мало кто предлагает. Конечно, бывают моменты, что, исходя из логики игры, я не могу подраться. Важно понимать, нужна ли драка моей команде. Если она не повредит, то, конечно же, подерусь.

Как-то совершенствую свои бойцовские навыки вне льда? Сам по себе я люблю единоборства, бокс, иногда занимаюсь в зале. Но это почти не связано с драками на льду – ничего общего здесь не вижу. В хоккейной драке ты можешь разве что ударить соперника дальней рукой. В обычной у тебя широкий диапазон решений.

Могу назвать себя тафгаем? Нет, я не тафгай. Для меня тафгай – это когда хоккеист только дерётся на льду. К тому же я не дрался с топовыми бойцами из России или НХЛ. Посмотрите на наших известных игроков, которых называли тафгаями. Какой я тафгай на их фоне? Я простой парень, который не откажет в драке», — приводит слова Фисенко «БИЗНЕС Online».

В текущем сезоне Фисенко сыграл 48 матчей, в которых набрал 11 (3+8) очков с 33 минутами штрафа.