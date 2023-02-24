Все расклады регулярного чемпионата КХЛ на 24 февраля, кто на кого выходит в плей-офф

Сегодня, 24 февраля, пройдёт очередной день регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. Представляем расклады по конференциям, в результате которых могут определиться последние участники плей-офф КХЛ.

Восточная конференция КХЛ

«Авангард» гарантирует себе место в топ-3, если сам обыграет «Торпедо», «Салават Юлаев» в основное время обыграет «Сибирь», а «Автомобилист» уступит «Трактору».

«Сибирь» гарантирует себе место в топ-3, если обыграет «Салават Юлаев» в основное время, а «Автомобилист» уступит «Трактору».

«Салават Юлаев» гарантирует себе место в топ-4, если любым способом обыграет «Сибирь», «Автомобилист» в основное время проиграет «Трактору», а «Металлург» любым способом уступит «Ак Барсу».

«Автомобилист» потеряет шансы начать первый раунд плей-офф дома, если сам проиграет «Трактору» в основное время, «Авангард» не уступит «Торпедо» в основное время, а «Салават» обыграет «Сибирь» за пределами основного времени.

«Металлург» потеряет шансы начать первый раунд плей-офф дома, если проиграет в основное время «Ак Барсу», «Автомобилист» обыграет «Трактор», а «Салават» не уступит «Сибири» в основное время.

«Нефтехимик» гарантирует себе место в плей-офф, если любым способом обыграет «Куньлунь».

Западная конференция КХЛ

ЦСКА забронирует за собой второе место на Западе, если любым способом обыграет московское «Динамо».

«Локомотив» гарантирует себе место в топ-3, если обыграет «Барыс», а «Торпедо» при этом уступит любым способом в Омске. Нижегородцы в таком случае точно останутся на четвёртой позиции и сформируют пару плей-офф с московским «Динамо».

«Северсталь» точно начнёт плей-офф с седьмого места, если любым способом проиграет ХК «Сочи».