Александр Кожевников высказался об обмене Дмитрия Орлова из «Вашингтона» в «Бостон»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников сказал, что удивился обмену российского защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова в «Бостон», и ответил на вопрос, как это скажется на результативности капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Обмен Орлова меня удивил — это неожиданно. С другой стороны, для самой НХЛ ничего удивительного — у них всё время что-то меняется. Естественный процесс. Дмитрий уже мастер! Желаем ему удачи. Теперь будет помогать другой команде.

Скажется ли это на результативности Овечкина? Трудно ответить. Орлов же не самый основной. Вот если бы Кузнецова убрали, то могло бы сказаться», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, по итогам обмена «Вашингтон» получил форварда Крэйга Смита, а также три драфт-пика — пик первого раунда в 2023 году, выбор второго раунда в 2025 году и пик третьего раунда в 2024-м. Кроме того, столичный клуб получил от «Миннесоты» права на российского нападающего Андрея Светлакова, выступающего в ЦСКА, которые в дальнейшем были отданы «Бостону». При этом «Миннесота» получила пик пятого раунда драфта-2023 за удержание 25 процентов зарплаты Орлова. Хэтэуэй и Орлов могут сыграть в ближайшем матче с «Ванкувером» 26 февраля.