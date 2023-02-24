«Трактор» крупно обыграл «Автомобилист». Судьбу челябинцев решит «Нефтехимик»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).

На первой минуте Никита Сошников с передачи Алексея Бывальцева вывел челябинцев вперёд. На 13-й минуте Михаил Горюнов-Рольгизер с передачи Андрея Стася удвоил преимущество гостей. На старте второго периода «Трактор» отличился ещё дважды — голы на счету Михаила Котляревского и Никиты Сошникова. На 52-й минуте Кёртис Валк отыграл одну шайбу. На 55-й минуте Владимир Ткачёв с передачи Максима Шабанова забил пятый гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Благодаря этой победе «Трактор», сыграв 67 матчей, сравнялся по очкам с идущим на восьмом месте «Нефтехимиком». Сегодня, 24 февраля, нижнекамцы сыграют с «Куньлунем». В случае победы «Нефтехимика» челябинцы не попадут в плей-офф.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в гостях сыграет с «Сибирью». «Трактор» примет «Торпедо». Оба матча состоятся 26 февраля.