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«Трактор» крупно обыграл «Автомобилист». Судьбу челябинцев решит «Нефтехимик»

«Трактор» крупно обыграл «Автомобилист». Судьбу челябинцев решит «Нефтехимик»
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2023, пятница. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Сошников (Бывальцев) – 00:15 (5x5)   0:2 Горюнов-Рольгизер (Стась) – 12:35 (5x5)   0:3 Котляревский (Горюнов-Рольгизер, Стась) – 22:26 (5x5)   0:4 Сошников (Бурдасов, Шепелев) – 23:57 (5x5)   1:4 Валк (Мэйсек, Эберт) – 51:44 (5x4)   1:5 Ткачёв (Шабанов) – 54:38 (5x4)

На первой минуте Никита Сошников с передачи Алексея Бывальцева вывел челябинцев вперёд. На 13-й минуте Михаил Горюнов-Рольгизер с передачи Андрея Стася удвоил преимущество гостей. На старте второго периода «Трактор» отличился ещё дважды — голы на счету Михаила Котляревского и Никиты Сошникова. На 52-й минуте Кёртис Валк отыграл одну шайбу. На 55-й минуте Владимир Ткачёв с передачи Максима Шабанова забил пятый гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Благодаря этой победе «Трактор», сыграв 67 матчей, сравнялся по очкам с идущим на восьмом месте «Нефтехимиком». Сегодня, 24 февраля, нижнекамцы сыграют с «Куньлунем». В случае победы «Нефтехимика» челябинцы не попадут в плей-офф.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в гостях сыграет с «Сибирью». «Трактор» примет «Торпедо». Оба матча состоятся 26 февраля.

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