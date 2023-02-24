Стали известны три из четырёх пар Западной конференции КХЛ
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал столичное «Динамо». Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счётом 5:4 (0:2, 1:1, 3:1, 1:0).
Благодаря этому успеху ЦСКА забронировал за собой второе место в Западной конференции. «Локомотив» останется третьим.
Таким образом, стали известны три пары плей-офф из четырёх на Западе. ЦСКА сыграет с «Северсталью», «Локомотив» встретится с «Витязем». Ранее определилась пара «Торпедо» и московского «Динамо». Остаётся определить лишь соперника СКА по первому раунду. Санкт-петербургская команда сыграет либо с минским «Динамо», либо со «Спартаком».
Отметим, что ранее стала известна первая пара Востока.
Новость по темеСтала известна первая пара плей-офф в Восточной конференции КХЛ
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