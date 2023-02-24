Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стали известны три из четырёх пар Западной конференции КХЛ

Стали известны три из четырёх пар Западной конференции КХЛ
Комментарии

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал столичное «Динамо». Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счётом 5:4 (0:2, 1:1, 3:1, 1:0).

Благодаря этому успеху ЦСКА забронировал за собой второе место в Западной конференции. «Локомотив» останется третьим.

Таким образом, стали известны три пары плей-офф из четырёх на Западе. ЦСКА сыграет с «Северсталью», «Локомотив» встретится с «Витязем». Ранее определилась пара «Торпедо» и московского «Динамо». Остаётся определить лишь соперника СКА по первому раунду. Санкт-петербургская команда сыграет либо с минским «Динамо», либо со «Спартаком».

Отметим, что ранее стала известна первая пара Востока.

Новость по теме
Стали известны все участники плей-офф КХЛ от Восточной конференции
Новость по теме
Стала известна первая пара плей-офф в Восточной конференции КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023