Стали известны три из четырёх пар Западной конференции КХЛ

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал столичное «Динамо». Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счётом 5:4 (0:2, 1:1, 3:1, 1:0).

Благодаря этому успеху ЦСКА забронировал за собой второе место в Западной конференции. «Локомотив» останется третьим.

Таким образом, стали известны три пары плей-офф из четырёх на Западе. ЦСКА сыграет с «Северсталью», «Локомотив» встретится с «Витязем». Ранее определилась пара «Торпедо» и московского «Динамо». Остаётся определить лишь соперника СКА по первому раунду. Санкт-петербургская команда сыграет либо с минским «Динамо», либо со «Спартаком».

Отметим, что ранее стала известна первая пара Востока.

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