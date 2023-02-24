Расклады на плей-офф КХЛ на 24 февраля: половина пар уже определена, осталось одно место

Сегодня, 24 февраля, был сыгран очередной игровой день в КХЛ. За два дня до завершения регулярного чемпионата стали известны четыре из восьми пар плей-офф, сообщает официальный телеграм-канал КХЛ. Три из них — на Западе, ещё одна — на Востоке.
Если в турнирной таблице КХЛ всё будет без изменений, то в плей-офф образуются следующие пары:
Запад
СКА (1) — «Динамо» Минск (8) — серия стартует 1 марта.
ЦСКА (2) — «Северсталь» (7) — серия стартует 2 марта.
«Локомотив» (3) — «Витязь» (6) — серия стартует 1 марта.
«Торпедо» (4) — «Динамо» Москва (5) — серия стартует 2 марта.
Восток
«Ак Барс» (1) — «Нефтехимик» (8) — серия стартует 1 марта.
«Авангард» (2) — «Адмирал» (7) — серия с участием омичей стартует 2 марта.
«Сибирь» (3) — «Металлург» (6).
«Салават Юлаев» (4) — «Автомобилист» (5).
Жирным шрифтом выделены клубы, чьи позиции в турнирной таблице уже не изменятся.
- 24 февраля 2023
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