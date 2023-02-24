Разин: «Северсталь» играет на равных со СКА, с ЦСКА. На равных и с «Сочи», с «Куньлунем»

Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче с аутсайдером КХЛ «Сочи».

«Как показывает сезон, нашей команде для победы нужен хороший настрой. Мы играем на равных со СКА, с ЦСКА, также на равных с ХК «Сочи», с «Куньлунем». Ничего удивительного я не вижу в этом результате. Он нам пойдёт на пользу. А то мы последние матчи что-то выигрывать начали. Тяжелее стало команду настраивать. Сейчас легче будет. Тем более впереди плей-офф. Ничего страшного не произошло. «Сочи» победа была нужнее. Мы здесь отдохнули немножко перед плей-офф. Будем готовиться дальше.

Есть что-то позитивное в сегодняшнем матче? Для минского «Динамо» точно ничего позитивного нет. Мы на седьмом месте. «Динамо» надо биться. Что может быть позитивного, когда вместо того, чтобы готовиться спокойно и в хорошем настроении, мы приезжаем сюда и начинаем Ваньку валять до тех пор, пока Андрей Владимирович не начинает злиться. Потом мы начинаем играть, а уже поезд ушёл», — приводит слова Разина официальная страница клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что «Северсталь» потерпела поражение со счётом 3:4. После этого матча череповчане потеряли возможность подняться на шестое место в Западной конференции. Подопечные Разина, набравшие 73 очка в 67 встречах, останутся на седьмой строчке и в плей-офф сыграют с ЦСКА.

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