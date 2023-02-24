Турнирная таблица КХЛ: на Востоке сразу 5 клубов могут поменять позиции в последний день

Сегодня, 24 февраля, в КХЛ завершился очередной игровой день. До завершения регулярного чемпионата осталось два дня.

В Западной конференции определились семь из восьми мест. СКА (105), ЦСКА (94), «Локомотив» (92), «Торпедо» (90), московское «Динамо» (85), «Витязь» (76) и «Северсталь» (73) уже не поменяют свои позиции. За последнюю строчку борются минское «Динамо» (66 очков после 67 матчей) и «Спартак» (64 балла в 67 встречах).

В то же время в Восточной конференции лишь три клуба забронировали себе конкретные места: «Ак Барс» (первое), «Адмирал» (седьмое) и «Нефтехимик» (восьмое). За вторую строчку ведут борьбу «Авангард» (85 очков) и «Салават Юлаев» (84). «Сибирь» (83) может сместить уфимцев с третьей позиции, а «Металлург» (82) может как обогнать новосибирцев, так и пропустить вперёд «Автомобилист» (81).