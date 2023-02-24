Турнирная таблица КХЛ: на Востоке сразу 5 клубов могут поменять позиции в последний день

Сегодня, 24 февраля, в КХЛ завершился очередной игровой день. До завершения регулярного чемпионата осталось два дня.
В Западной конференции определились семь из восьми мест. СКА (105), ЦСКА (94), «Локомотив» (92), «Торпедо» (90), московское «Динамо» (85), «Витязь» (76) и «Северсталь» (73) уже не поменяют свои позиции. За последнюю строчку борются минское «Динамо» (66 очков после 67 матчей) и «Спартак» (64 балла в 67 встречах).
В то же время в Восточной конференции лишь три клуба забронировали себе конкретные места: «Ак Барс» (первое), «Адмирал» (седьмое) и «Нефтехимик» (восьмое). За вторую строчку ведут борьбу «Авангард» (85 очков) и «Салават Юлаев» (84). «Сибирь» (83) может сместить уфимцев с третьей позиции, а «Металлург» (82) может как обогнать новосибирцев, так и пропустить вперёд «Автомобилист» (81).
- 24 февраля 2023
-
23:16
-
23:00
-
22:57
-
22:37
-
22:28
-
22:21
-
22:08
-
21:56
-
21:54
-
21:51
-
21:48
-
21:44
-
21:40
-
21:38
-
21:34
-
21:30
-
21:28
-
21:27
-
21:06
-
21:00
-
20:58
-
20:45
-
20:29
-
20:27
-
20:26
-
20:14
-
20:07
-
19:59
-
19:46
-
19:33
-
19:20
-
19:20
-
19:20
-
19:18
-
18:50