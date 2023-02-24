Стали известны партнёры Овечкина по звену на утренней тренировке

Журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере» рассказал, в каких сочетаниях тренировался «Вашингтон Кэпиталз» 24 февраля.

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин занимался в звене с Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном. Из изменений можно отметить перевод Маркуса Юханссона, Никласа Бекстрёма и Конора Шири в третью тройку нападения. Сонни Милано, Дилан Строум и Ти Джей Оши поднялись во второе звено. Место обменянного Гарнета Хэтэуэя занял Николя Обе-Кюбель.

Полностью звенья «Вашингтона» на тренировке выглядели так:

Овечкин — Кузнецов— Уилсон;

Милано — Строум — Оши;

Юханссон — Бекстрём — Шири;

Эллер — Дауд — Обе-Кюбель.

Фехервари — Йенсен;

Густафссон — ван Римсдайк;

Ирвин — Макилрат;

Алексеев.

В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» примет «Нью-Йорк Рейнджерс» 25 февраля, старт встречи — в 21:00 мск.

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