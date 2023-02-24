Стали известны партнёры Овечкина по звену на утренней тренировке

Журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере» рассказал, в каких сочетаниях тренировался «Вашингтон Кэпиталз» 24 февраля.
Российский капитан «столичных» Александр Овечкин занимался в звене с Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном. Из изменений можно отметить перевод Маркуса Юханссона, Никласа Бекстрёма и Конора Шири в третью тройку нападения. Сонни Милано, Дилан Строум и Ти Джей Оши поднялись во второе звено. Место обменянного Гарнета Хэтэуэя занял Николя Обе-Кюбель.
Полностью звенья «Вашингтона» на тренировке выглядели так:
Овечкин — Кузнецов— Уилсон;
Милано — Строум — Оши;
Юханссон — Бекстрём — Шири;
Эллер — Дауд — Обе-Кюбель.
Фехервари — Йенсен;
Густафссон — ван Римсдайк;
Ирвин — Макилрат;
Алексеев.
В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» примет «Нью-Йорк Рейнджерс» 25 февраля, старт встречи — в 21:00 мск.
- 24 февраля 2023
-
23:16
-
23:00
-
22:57
-
22:37
-
22:28
-
22:21
-
22:08
-
21:56
-
21:54
-
21:51
-
21:48
-
21:44
-
21:40
-
21:38
-
21:34
-
21:30
-
21:28
-
21:27
-
21:06
-
21:00
-
20:58
-
20:45
-
20:29
-
20:27
-
20:26
-
20:14
-
20:07
-
19:59
-
19:46
-
19:33
-
19:20
-
19:20
-
19:20
-
19:18
-
18:50