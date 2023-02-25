Нападающий ЦСКА Григоренко оценил соперника по первому раунду плей-офф — «Северсталь»

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко оценил первого соперника в плей-офф — череповецкую «Северсталь».

«Северсталь» — быстрая, хорошая и молодая команда, которая здорово играет на своей площадке. Как раз с ней сыграем перед плей-офф. Нужно хорошо готовиться, потому что лёгкой серии не будет. Команды выравниваются, больше претендентов на победу. Ровный чемпионат, больше интересных игр. Все понимают, над чем надо работать. Есть время на то, чтобы отточить некоторые моменты к плей-офф», — цитирует Григоренко пресс-служба ЦСКА.

Заключительный матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ московские армейцы проведут в Череповце с «Северсталью» 26 февраля. Начало матча — в 15:00 мск. В текущем сезоне череповецкий клуб одержал две победы в трёх матчах с ЦСКА.